Чемпион мира Макаллистер покинет «Брайтон»

Никаких изменений в вопросе будущего полузащитника Алексиса Макаллистера не произошло. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 24-летний футболист покинет «Брайтон» ближайшим летом.

Стоит сказать, что интерес к Макаллистеру проявляют гранды Премьер-лиги, в том числе «Ливерпуль». Очевидно, что хавбек пройдёт на повышение в более статусный клуб.

Напомним, что в конце прошлого года Алексис Макаллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 42 миллиона евро.