Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Барселоны» Фати

07 Мая 2023 • 17:52 Комментировать

Всё идёт к тому, что Ансу Фати сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к 20-летнему форварду «Барселоны» до сих пор проявляет «Манчестер Юнайтед».

Некоторое время назад «Манчестер Юнайтед» предлагал за Фати 150 миллионов евро, однако «Барселона» ответила отказом. Теперь «красные дьяволы» вернутся за талантливым игроком. Правда, им придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией – Ансу находится на радарах «Тоттенхэма», «Баварии», «ПСЖ» и нескольких других клубов.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Ансу Фати в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.05.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
2.90 3.50 2.43
Видео
07.05.23 в 21:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.30 3.50 2.20
Видео
08.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
2.42 3.50 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
18:21 · Англия. Премьер-лига
Салах дал понять, что не покинет «Ливерпуль»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Артета лестно высказался о «Ньюкасле»
18:15 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира Макаллистер покинет «Брайтон»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Барселоны» Фати
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» огласил состав на матч с «Ньюкаслом»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» готов выплатить отступные за Хаби Алонсо
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока «Милана»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ следят за хавбеком «Арсенала» 1
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Гюндогану в «Баварии» 1
16:27 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Сити» интересны клубу из Лондона 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон: 100 «сухих» матчей — это заслуга всей команды 1
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придумал, как подписать топ-защитника 2
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» включилась в борьбу за полузащитника «Фулхэма» 1
15:02 · Россия. Премьер-лига
Елагин — о судействе: «В АПЛ такие же проблемы, как в чемпионате России»
Все новости
Рекомендуем