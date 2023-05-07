«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Барселоны» Фати

Всё идёт к тому, что Ансу Фати сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к 20-летнему форварду «Барселоны» до сих пор проявляет «Манчестер Юнайтед».

Некоторое время назад «Манчестер Юнайтед» предлагал за Фати 150 миллионов евро, однако «Барселона» ответила отказом. Теперь «красные дьяволы» вернутся за талантливым игроком. Правда, им придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией – Ансу находится на радарах «Тоттенхэма», «Баварии», «ПСЖ» и нескольких других клубов.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Ансу Фати в 35 миллионов евро.