«Арсенал» огласил состав на матч с «Ньюкаслом»

В воскресенье вечером «Арсенал» проведёт важный гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Наставник лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Рамсдейл, Уайт, Габриэль, Кивёр, Зинченко, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Манчестер Сити» на четыре зачётных балла.