Президент «Тоттенхэма» готов выплатить отступные за Хаби Алонсо

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви готов выплатить отступные за наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, об этом сообщает The Mirror. По данным источника, «шпоры» заинтересованы в услугах испанского специалиста и считают, что он может стать полноценной заменой Антонио Конте.

Отмечается, что вскоре столичный клуб может перейти к действиям, ведь Леви слишком ценит специалиста и готов заплатить отступные за Алонсо, которые составляют годовую зарплату в немецком клубе.

Испанец возглавляет «Байер» с прошлого года и смог поднять его с 15-й на шестую строчку в турнирной таблице.