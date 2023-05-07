«Арсенал» может подписать игрока «Милана»

«Арсенал» работает над вариантами усиления состава на трансферное лето. Как сообщает FootballTransfers, в сфере интересов лондонского клуба находится полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер. При этом уточняется, что приоритетным вариантом в центр поля для «канониров» остаётся Мойсес Кайседо из «Брайтона».

Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. С тех пор алжирский полузащитник провёл 144 матча, в которых забил шесть голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Исмаэля Беннасера в 40 миллионов евро.