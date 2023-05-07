«Манчестер Сити» нашёл замену Гюндогану в «Баварии»

«Манчестер Сити» ищет футболиста в среднюю линию, поскольку Илкай Гюндоган, вероятно, покинет клуб летом, а в гонке за Джудом Беллингемом лидером стал «Реал». Как сообщает The Mirror, «горожане» намерены побороться за полузащитника Райана Гравенберха из «Баварии».

В борьбе за подписание Гравенберха «Манчестер Сити» придётся столкнуться с конкуренцией. Видеть нидерландца в своих рядах хотят и другие клубы, в частности «Ливерпуль».

Ранее 20-летний Гравенберх прямо заявил, что ожидал получить более значимую роль в «Баварии». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

Гравенберх хочет сменить «Баварию» на клуб АПЛ