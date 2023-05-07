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«Манчестер Сити» нашёл замену Гюндогану в «Баварии»

07 Мая 2023 • 16:33 Комментировать

«Манчестер Сити» ищет футболиста в среднюю линию, поскольку Илкай Гюндоган, вероятно, покинет клуб летом, а в гонке за Джудом Беллингемом лидером стал «Реал». Как сообщает The Mirror, «горожане» намерены побороться за полузащитника Райана Гравенберха из «Баварии».

В борьбе за подписание Гравенберха «Манчестер Сити» придётся столкнуться с конкуренцией. Видеть нидерландца в своих рядах хотят и другие клубы, в частности «Ливерпуль».

Ранее 20-летний Гравенберх прямо заявил, что ожидал получить более значимую роль в «Баварии». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

Гравенберх хочет сменить «Баварию» на клуб АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Илкай Гюндоган Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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