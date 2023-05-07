«Манчестер Юнайтед» придумал, как подписать топ-защитника

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует усилить свой состав. В сфере интересов английского гранда находится защитник Ким Мин Джэ. Кореец проводит отличный сезон в «Наполи», и летом за его подписание разгорится ожесточённая борьба.

Как стало известно Corriere dello Sport, у «Манчестер Юнайтед» есть план по подписанию Кима. Клуб предложит за 26-летнего защитника 60 миллионов евро, хотя в его контракте есть опция выкупа за 45 миллионов евро, которую можно реализовать с 1 по 15 июля. «Красные дьяволы» считают, что повышенное предложение заставит «Наполи» сразу сесть за стол переговоров.