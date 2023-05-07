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«Манчестер Юнайтед» придумал, как подписать топ-защитника

07 Мая 2023 • 16:14 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует усилить свой состав. В сфере интересов английского гранда находится защитник Ким Мин Джэ. Кореец проводит отличный сезон в «Наполи», и летом за его подписание разгорится ожесточённая борьба.

Как стало известно Corriere dello Sport, у «Манчестер Юнайтед» есть план по подписанию Кима. Клуб предложит за 26-летнего защитника 60 миллионов евро, хотя в его контракте есть опция выкупа за 45 миллионов евро, которую можно реализовать с 1 по 15 июля. «Красные дьяволы» считают, что повышенное предложение заставит «Наполи» сразу сесть за стол переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
07 Мая 2023 в 16:43
что за бред, если есть опция выкупа за конкретную сумму, кто дает больше? если даже за него будет борьба, все дают наполи по 45, а дальше конкурируют через зарплату и выплаты агентам.
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