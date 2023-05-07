«Астон Вилла» включилась в борьбу за полузащитника «Фулхэма»

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Фулхэма» Жоау Палинье. Сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб из Бирмингема готов предложить за 27-летнего футболиста 68 миллионов евро и рассчитывает на то, что такая сумма устроит «Фулхэм». Отмечается, что в услугах португальца заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Действующий контракт Палиньи с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляют «Ливерпуль», «Арсенал», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Палинья провёл за «Фулхэм» 36 матчей, в которых забил четыре гола.