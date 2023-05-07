«Арсенал» готов повысить зарплату Райса в 4 раза

В «Арсенале» растёт уверенность в подписании полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма», которого считают одним из лучших опорников в мире прямо сейчас. Как сообщает the Mirror, «канониры» собираются привлечь Райса хорошей заработной платой.

В настоящий момент в «Вест Хэме» Райс зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» же готов платить 24-летнему хавбеку 240 тысяч фунтов (270 тысяч евро) за каждые семь дней.

Деклан Райс оценивается экспертами портала transfermarkt в 80 миллионов евро. При этом пресса говорит о том, что «Вест Хэм» будет требовать за своего капитана более 100 миллионов ближайшим летом.