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«Арсенал» готов повысить зарплату Райса в 4 раза

07 Мая 2023 • 14:57 Комментировать

В «Арсенале» растёт уверенность в подписании полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма», которого считают одним из лучших опорников в мире прямо сейчас. Как сообщает the Mirror, «канониры» собираются привлечь Райса хорошей заработной платой.

В настоящий момент в «Вест Хэме» Райс зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» же готов платить 24-летнему хавбеку 240 тысяч фунтов (270 тысяч евро) за каждые семь дней.

Деклан Райс оценивается экспертами портала transfermarkt в 80 миллионов евро. При этом пресса говорит о том, что «Вест Хэм» будет требовать за своего капитана более 100 миллионов ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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