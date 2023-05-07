Агент защитника «Манчестер Сити» приехал на переговоры с «Барселоной»

«Барселона» надеется усилиться в летнее трансферное окно. В сферу интересов каталонского клуба попал защитник Жоау Канселу. В настоящий момент португалец находится в аренде в «Баварии», но права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

Как сообщает испанский Sport, агент Жоау Канселу в настоящий момент находится в Испании. Он прибыл, чтобы обсудить возможный переезд 28-летнего игрока на «Камп Ноу».

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави всё сильнее заинтересован в подписании Жоау Канселу. Речь может пойти об аренде на следующий сезон.