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Агент защитника «Манчестер Сити» приехал на переговоры с «Барселоной»

07 Мая 2023 • 14:46 Комментировать

«Барселона» надеется усилиться в летнее трансферное окно. В сферу интересов каталонского клуба попал защитник Жоау Канселу. В настоящий момент португалец находится в аренде в «Баварии», но права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

Как сообщает испанский Sport, агент Жоау Канселу в настоящий момент находится в Испании. Он прибыл, чтобы обсудить возможный переезд 28-летнего игрока на «Камп Ноу».

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави всё сильнее заинтересован в подписании Жоау Канселу. Речь может пойти об аренде на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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