Гвардиола озвучил свою позицию по Гюндогану

Будущее немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, выступающего за «Манчестер Сити», остается неопределенным.

Как сообщает Todofichajes, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола во время общения с журналистами заявил о желании сохранить хавбека в команде.

«Мне нравится работать с Илкаем, и я хотел бы продолжить наше сотрудничество в будущем», - сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что в трансфере Гюндогана заинтересована каталонская «Барселона».

32-летний полузащитник выступает за «Сити» с июля 2016 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.