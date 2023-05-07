«Челси» выделит 40 миллионов на игрока «Интера»

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Интерес к голкиперу возобновил лондонский «Челси», рапортует Transfer News.

По данным источника, стороны уже вступили в переговоры. Обсуждается сумма компенсации в размере 40 миллионов фунтов стерлингов. Непосредственное участие в переговорном процессе принимает владелец «пенсионеров» Тодд Бёли.

Онана присоединился к «нерадзурри» летом прошлого года, заключив долгосрочный трудовой договор. В нынешнем сезоне чемпионата Италии вратарь провел 21 встречу и пропустил 19 голов.