Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужно выложиться на 100% в матче с «Вест Хэмом»

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с лондонским «Вест Хэмом». Об этом поединке высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Нам потребуется много энергии, а еще хороший план на игру. Команда должна будет выложиться на 100 процентов. Это наша работа и ответственность. Нам нужно забыть прошлое поражение. Уверен, команда справится», - приводятся слова нидерландского специалиста на официальном сайте манкунианцев.

Матч «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.