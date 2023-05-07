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«Ньюкасл» в ближайшее время проведёт переговоры с семьёй 18-летнего игрока сборной Турции

07 Мая 2023 • 11:15 Комментировать
Ньюкасл
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Арсенал
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Через 6 ч. 18 мин.

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, представители «Ньюкасла» в эти выходные проведут встречу с семьёй 18-летнего турка, чтобы обсудить возможный переход. Отмечается, что сторона Гюлера также планирует выслушать предложения от «Аякса» и «Барселоны».

Действующий контракт футболиста с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в футболке турецкого клуба 29 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фенербахче Арда Гюлер
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