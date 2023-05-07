Салах высказался о 100-м голе на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем сотом голе за мерсисайдский клуб на «Энфилде». Египтянин принес победу «красным» над Брентфордом» со счетом 1:0.

«Это достижение очень многое значит для меня. Я здесь счастлив, чувствую себя как дома. Нам нужно постараться завершить сезон как можно лучше. Но голы – это вторичное, главное – победы «Ливерпуля».

Гол «Брентфорду»? Я бы предпочел забивать более красиво. Но готов оставить все как есть, если это поможет нам набирать очки», - передает слова Мохамеда пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился 19 забитыми мячами и семью голевыми передачами.