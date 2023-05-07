Скандальный форвард «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»

Английский форвард Мэйсон Гринвуд, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

«Ювентус» хочет воспользоваться неопределенностью будущего игрока в стане «красных дьяволов» и попытаться арендовать Мэйсона грядущим летом.

Гринвуд связан контрактными обязательствами с «Манчестер Юнайтед» до середины 2025 года. Он отстранен от команды из-за обвинений в домашнем насилии.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 21-летний нападающий провел 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.