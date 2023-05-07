«Барселона» продаёт Кесси в клуб АПЛ

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси покинет каталонскую «Барселону» и продолжит карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Луис Мигельсанц, «сине-гранатовые» приняли предложение «шпор» в размере 25 миллионов евро.

Кесси перешел в «Барселону» летом прошлого года из «Милана» на правах свободного агента. 26-летний африканец заключил с «сине-гранатовыми» четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 24 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. В его пассиве четыре желтые карточки.