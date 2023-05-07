Лэмпард рассказал, что думает о Тьяго Силве

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о защитнике команды Тьяго Силве.

«Силва заслуживает только хвалебных слов. Это высококлассный футболист, что доказывает его карьера. Он отлично работает над собой. У Тьяго высокий IQ и менталитет победителя. Силва является отличным ориентиром для молодых защитников, который сейчас есть в команде», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

38-летний бразильский защитник выступает за «Челси» с 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня следующего года.