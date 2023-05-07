Алиссон сыграл 100 «сухих» матчей за «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке против «Брентфорда» в рамках 35-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Стоит отметить, что это сотый «сухой» матч Алиссона за мерсисайдский коллектив. Бразильский голкипер защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. Трудовое соглашение Бекера с мерсисайдцами рассчитано до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионат Англии Алиссон провел 35 матчей, в которых пропустил 42 гола. В 13 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.