Гвардиола: «Холанн - великодушный парень»

Мы уже сообщали о том, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожурил норвежского форварда Эрлинга Холанна за промазанный в матче с «Лидсом» пенальти. Сразу после матча он прокомментировал свои эмоции в тот момент.

- Игра не была закончена. Это показывает, сколь великодушен Эрлинг. Ну я понимаю, там оставалось бы десять минут, а счет был бы 4:0. Но у нас было только 2:0. Эрлинг - наш лучший пенальтист, он должен был сделать это, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», это случится четырнадцатого мая.