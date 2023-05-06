Гвардиола: «Сыграли просто невероятно»

Еще на один шаг ближе стал «Манчестер Сити» к чемпионскому титулу в самом престижном чемпионате Европы, в АПЛ. В тридцать пятом туре подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли «Лидс». Каталонский специалист прокомментировал итоги матча.

- Мы сыграли невероятную игру, владение мячом было очень, очень хорошим. Первый тайм был невероятен. Разве что мы не были столь же беспощадны, как обычно. Второй тайм - не будем забывать о давлении, о трех играх в течение шести дней. Они забили и нам пришлось чуть позакрываться. Но играли мы все равно хорошо, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Эвертоном».