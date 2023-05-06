Гюндоган: «Надо продолжать в том же духе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал свой успех - он забил первый гол в игре против «Лидса» в рамках очередного, тридцать пятого тура английского чемпионата. В результате «Манчестер Сити» выиграл важный матч со счетом 2:1.

- Я доволен, особенно тем, что забил. В таких играх это крайне важно. «Лидс» усложнил нам жизнь, но у нас был правильный настрой на игру, мы создавали шансы, и жаль только лишь того, что не смогли забить и третий мяч, - цитирует слова Гюндогана BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть в гостевом матче с «Эвертоном».