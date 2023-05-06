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Гвардиола отчитал Холанна после промаха Гюндогана

06 Мая 2023 • 20:04 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Лидс
окончен

«Манчестер Сити» в субботу обыграл «Лидс» на своём поле со счётом 2:1 в календарном матче Премьер-лиги. В концовке игры фанатам «горожан» пришлось поволноваться, хотя ничего не предвещало нервов. Дело в том, что при счёте 2:0 «Манчестер Сити» заработал пенальти. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Илкай Гюндоган, который замахивался на хет-трик. Тем не менее, немец пробил в правую штангу.

После незабитого пенальти в кадр попал Хосеп Гвардиола. Судя по всему, он отчитывал Эрлинга Холанна. Испанский тренер трижды пальцем показывал на норвежца и эмоционально что-то выкрикивал. Очевидно, Гвардиола напоминал Эрлингу, что это он должен был бить пенальти. Но Холанн предпочёл предоставить попытку партнёру.

Почти сразу после незабитого пенальти «Лидс» отквитал один мяч и возродил интригу. И всё же «горожане» удержали победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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