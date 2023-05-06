Голы-близнецы от Мареза и Гюндогана позволили «Манчестер Сити» обыграть «Лидс» и закрепиться на вершине

«Манчестер Сити» и «Лидс» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Этихад».

Из-за разного количества проведённых матчей «Манчестер Сити» и «Арсенал» в последние недели устроили чехарду по смене первого и второго места. В домашней игре против «Лидса» футболисты Гвардиолы могли наконец закрепиться на вершине. Для достижения цели испанский тренер применил смешанный состав, не забывая о матче против «Реала». В старт вернулись Эдерсон и Де Брёйне, а отдых получили Бернарду, Стоунз, Диаш, Грилиш и Родри.

Ротация никоим образом не повлияла на взаимодействие игроков «Манчестер Сити». Легко и непринуждённо они начали матч, быстро добыв преимущество. Кевин Де Брёйне одной передачей бросил в прорыв Мареза, Рияд справа покатил на линию штрафной площади, а набежавший Илкай Гюндоган щёчкой уложил мяч в правую «шестёрку» - 1:0. Очень чётко разыграно.

Кстати, за мгновение до гола Гюндогана Холанн не реализовал выход один на один, пробив в колено голкиперу. Затем Эрлинг с 11 метров расстреливал пустой угол, оставшись в одиночестве после кросса Де Брёйне. И снова не попал в цель. Зато уроки по реализации давал в этот вечер Гюндоган, а сам Холанн поучаствовал во втором голе. Именно Эрлинг запустил по краю Мареза, тот опять накатил в центре, откуда под штангу пальнул Гюндоган. Гол-близнец и 2:0.

Под занавес первого тайма Эрлинг Холанн загубил третий голевой момент, будто оставил силы на «Реал». Из пределов штрафной площади должен был расстреливать голкипера, но просто махнул мимо мяча. Эта новость может ужаснуть болельщиков «горожан», но Холанн продолжил ужасать и во втором тайме. Рико Льюис сначала нашёл норвежца точным кроссом – Эрлинг пробил в голкипера. Затем обостряющей передачей вывел Холанна на дугу штрафной площади. Норвежец пробил рядом со штангой.

А больше у «горожан» никто не активничал. Счёт вполне устраивал команду Гвардиолы, которая изредка накатывала моментами, не реализовывала их и особо не расстраивалась. В концовке Гюндоган ещё и пенальти (сфолили на Фодене) не реализовал, влепив в правую штангу. Уж за такую расточительность «МС» всё-таки был наказан: Аканджи неудачно сбросил мяч точно в Родриго, а испанец подстроился и моментально пробил с лёту, направив мяч точно в «шестёрку» - 2:1. Интрига вспыхнула, но не разгорелась.

Двух голов в итоге хватило хозяевам для победы. И теперь уже у «Арсенала» не получится сместить соперника при успехе в этом туре. Сейчас у лидеров АПЛ равное количество матчей, а «Сити» опережает «канониров» на четыре очка.