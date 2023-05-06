«Манчестер Сити» потерял защитника из-за травмы

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Лидса». В начале второго тайма рулевому «горожан» Хосепу Гвардиоле пришлось делать вынужденную перестановку в составе. Дело в том, что защитник Натан Аке получил травму. На замену в срочном порядке вышел Кайл Уокер.

В ближайшее время Аке должен пройти обследование, по итогам которого станет известна степень серьёзности его травмы.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Манчестер Сити» и «Лидсом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 9 мая – против «Реала» в Лиге чемпионов.