«Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Лидсом»

В субботу вечером «Манчестер Сити» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Лидса». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Аке, Лапорт, Аканджи, Льюис, Гюндоган, де Брёйне, Фоден, Марез, Альварес, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Лидсом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Арсенал» на одно очко. При этом команда Хосепа Гвардиолы провела на игру меньше.