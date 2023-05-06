Гравенберх хочет сменить «Баварию» на клуб АПЛ

Будущее полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха остаётся туманным. Как сообщает Football Insider, нидерландец остаётся трансферной целью «Ливерпуля». При этом отмечается, что сам игрок хотел бы переехать на «Энфилд», если бы мерсисайдский клуб сделал предложение.

Как известно, в настоящий момент 20-летний Гравенберх получает в «Баварии» не так много игрового времени, как ему бы хотелось. Недавно полузащитник прямо сказал, что ожидал иметь более значимую роль в команде.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Райана Гравенберха в 30 миллионов евро.