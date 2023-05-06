Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист

Неймар может сменить клубную прописку ближайшим летом. Комментарий на этот счёт дал обозреватель ESPN Жюльен Лоуренс. По его словам, «ПСЖ» пытался продать Неймара прошлым летом, а в ближайшее трансферное окно будет предпринимать новые попытки.

«Нам известно, что Тодд Бёли [владелец «Челси»] несколько раз разговаривал с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи о возможности трансфера Неймара. Я не знаю, возможно ли это, учитывая продолжающееся восстановление Неймара, а также его огромный контракт в Париже. Но понятно, что только клуб АПЛ может позволить себе Неймара», - сказал Лоуренс Sky Sports.

Напомним, что Неймар ещё в феврале угодил в лазарет с травмой лодыжки.