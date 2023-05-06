«Ливерпуль» попрощается с четырьмя футболистами

«Ливерпуль» готовится к летней перестройке состава. Как сообщает Football Insider, по завершению нынешнего сезона в статусе свободных агентов мерсисайдский клуб покинут Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Отмечается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет обновить среднюю линию своей команды по итогам трансферного лета.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом у команды Юргена Клоппа мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Ближайший матч АПЛ «Ливерпуль» проведёт 6 мая – против «Брентфорда» на своём поле.