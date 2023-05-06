Грилиш «уколол» эксперта Сунесса

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс частенько даёт свои комментарии в качестве футбольного эксперта. На вопрос о шотландце ответил атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

«Я не слушаю экспертов. Я думаю, они хотят, чтобы футбол остался на уровне 1980-х годов. Он [Сунесс], вероятно, даже не знает, что такое Snapchat», - сказал Грилиш, чьи слова приводит Givemesport.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В субботу команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Лидс». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча на портале LiveResult.