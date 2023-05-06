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Нагельсманн не готов к решающим переговорам с «Тоттенхэмом» - озвучена причина слухи

06 Мая 2023 • 14:50 Комментировать

«Тоттенхэм» продолжает работать над назначением нового главного тренера для команды. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на первом месте в шорт-листе лондонского клуба остаётся Юлиан Нагельсманн. Впрочем, есть нюанс.

«Нагельсманн не готов переходить к решающим этапам переговоров, пока не узнает, кто станет футбольным директором. Теперь всё зависит от планов Даниэля Леви», - написал Романо.

Как известно, Юлиан Нагельсманн стал безработным в конце марта, когда «Бавария» решила с ним расстаться. Боссы мюнхенского клуба приняли такое решение из-за отсутствия прогресса команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
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