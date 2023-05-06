«Арсенал» летом может расстаться с рядом игроков

Ближайшим летом «Арсенал» может расстаться с целым рядом футболистов, чтобы освободить место в составе для усиления команды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» строят новую команду, которой в следующем сезоне предстоит принять участие в Лиге чемпионов. Отмечается, что лондонский клуб хочет усилиться опытными футболистами высокого класса. Покинуть же «Арсенал» могут полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс, нападающие Рейсс Нельсон и Фоларин Балогун, а также хавбек Эмиль Смит-Роу.

После 34 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 78 очков. Свой ближайший матч «канониры» проведут завтра, 7 мая, против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.