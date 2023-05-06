«Клянусь, я не мог бы быть таким»: Грилиш высказался о Холанне

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался об Эрлинге Холанне.

«Он лучший профессионал, которого я когда-либо видео. Восстановление, тренажёрный зал, ледяные ванны, диета… Клянусь, я не мог бы быть таким! После матча он говорит: «Не ходи сегодня на вечеринки». А я отвечаю, чтобы он заткнулся и шёл посидеть в ледяной ванне», - сказал Грилиш, чьи слова приводит Daily Mail.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.