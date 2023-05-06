Лапорт: «Манчестер Сити» значит для меня всё, ведь в своей карьере я играл всего за два клуба»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт дал понять, что до сих пор любит свою нынешнюю команду. Напомним, в этом сезоне футболист получает очень мало игровой практики, из-за чего СМИ часто связывают его с уходом ближайшим летом.

«Манчестер Сити» значит для меня всё. В своей карьере я выступал всего за два клуба. Когда я сюда переехал, то с первого дня сказал себе, что хочу остаться и творить историю на протяжение максимально длительного срока. Я осознал, что являюсь частью чего-то особенного», – цитирует Лапорта официальный сайт «Манчестер Сити».

В этом сезоне Лапорт всего 8 раз появлялся на поле в матчах чемпионата Англии.