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Раскрыт трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето

06 Мая 2023 • 12:27 Комментировать

Стало известно, какую сумму получит главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на летние трансферы. Согласно данным журналистов The Athletic, руководство предоставит нидерландцу на новых игроков 115 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что одной из главных трансферных целей «красных дьяволов» является нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Его стоимость составляет порядка 100 миллионов.

После 33 матчей Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от идущего третьим «Ньюкасла» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023
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