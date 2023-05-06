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Виллиан: «Больше никогда не вернусь в Бразилию, чтобы играть там в футбол»

06 Мая 2023 • 11:48 Комментировать
Фулхэм
...
Лестер
Через 4 ч. 31 мин.

Вингер «Фулхэма» Виллиан заявил, что больше никогда не вернётся в Бразилию для игры в футбол. Напомним, недавно полузащитник выступал за «Коринтианс», где местные фанаты угрожали его семье из-за плохой игровой формы.

«Больше никогда не вернусь в Бразилию, чтобы играть там в футбол. Я увидел там безжалостное давление, которое иногда перерастало в насилие и угрозы семье и детям. Когда всё доходит до такого уровня, для меня ситуация меняется. Я должен защищать свою семью», – цитирует Виллиана Football Daily.

Виллиан проводит дебютный сезон за «Фулхэм», но ранее бразилец отыграл 7 лет за другой лондонский клуб – «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии.

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ФУЛХЭМ ЛЕСТЕР
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