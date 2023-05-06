Эллардайс: «С «Манчестер Сити» я бы тоже претендовал на требл»

Новоиспеченный рулевой «Лидса» Сэм Эллардайс считает, что успех команды во многом зависит от качества футболистов.

«Боролся бы я за требл с «Манчестер Сити»? Конечно. По-настоящему хорошим тренером тебя делают игроки. Наставнику нужно лишь поддерживать связь с ними. Тренировать таких высококлассных футболистов, как у «Манчестер Сити», - это мечта», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

68-летний специалист занял пост главного тренера «Лидса» 3 мая. Его контракт рассчитан до конца июня.

После 34 туров Премьер-лиги «павлины» набрали 30 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице.