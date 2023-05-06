«Вест Хэм» назвал минимальный ценник Райса - сумма больше 100 млн евро

Руководство лондонского «Вест Хэма» определилось с трансферным ценником полузащитника Деклана Райса. Согласно сведениям журналистов ESPN, «молотобойцы» хотят выручить с продажи хавбека 114 миллионов евро.

Среди претендентов на полузащитника сборной Англии фигурируют следующие клубы: «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Деклан защищает цвета «Вест Хэма» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Деклан провел 33 матча, забил три гола и сделал два ассиста.