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«Вест Хэм» назвал минимальный ценник Райса - сумма больше 100 млн евро

06 Мая 2023 • 10:24 Комментировать

Руководство лондонского «Вест Хэма» определилось с трансферным ценником полузащитника Деклана Райса. Согласно сведениям журналистов ESPN, «молотобойцы» хотят выручить с продажи хавбека 114 миллионов евро.

Среди претендентов на полузащитника сборной Англии фигурируют следующие клубы: «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Деклан защищает цвета «Вест Хэма» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Деклан провел 33 матча, забил три гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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