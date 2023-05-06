«Манчестер Сити» хочет купить испанского защитника

Защитник Алекс Морено, который выступает в Английской премьер-лиге за бирмингемскую «Астон Виллу», может продолжить карьеру в составе другой команды АПЛ.

Как информирует Footmercato, заполучить игрока в свои ряды хочет «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании Морено.

29-летний фланговый защитник пополнил ряды «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно. «Львы» купили его у севильского «Бетиса» за 13,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Морено провел 16 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.