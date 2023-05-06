Грилиш высказался об игре за «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своих выступлениях за команду.

«Я ощущаю, что важен для команды. Гвардиола верит в меня. Минувший матч был для меня не лучшим, однако главный тренер меня поддержал. Поэтому я отправился домой счастливым. Это то, о чем я мечтал. Рад играть за «Манчестер Сити» в такое важное время», - передает слова Грилиша портал Goal.com.

Джек присоединился к «горожанам» летом 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом из Манчестера рассчитано до завершения сезона-2026/2027.

В текущей кампании полузащитник сыграл 45 матчей, отметившись пятью голами и 11 результативными передачами.