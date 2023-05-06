В «Ньюкасле» высказались о трансферах Роналду и Неймара

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб звездных нападающих Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Неймара («ПСЖ»).

«Многие имена в СМИ неточные. Нам нужно разумно выбирать футболистов. «Ньюкасл» нуждается в талантах, которые будут покорять мировую арену. Нужно искать их в низах и развивать», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 33 проведенных матчей «Ньюкасл» набрал 65 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче «сороки» на своем поле встретятся с лондонским «Арсеналом».