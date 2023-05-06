Лэмпард - о работе в «Челси»: «Я очень счастлив»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о работе в стане «пенсионеров».

«Я взялся за работу со всей душой, понимая, что это краткосрочный вариант. Мне захотелось вернуться и помочь команды. Но это очень непростая задача. При этом у меня нет никаких сожалений. Я очень счастлив здесь», - передает слова специалиста The Guardian.

Трудовое соглашение Лэмпарда с «Челси» рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В последнем матче «синие» потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:3. После 33 проведенных матчей подопечные Лэмпарда занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.