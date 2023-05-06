Ширер отреагировал на рекорд Холанна

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о бомбардирском рекорде форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Не мог даже подумать, что мой рекорд побьет такой приятный парень. Прошло 28 лет. Сейчас он самый лучший», - оставил сообщение Ширер в своих социальных сетях.

Напомним, что Холанн наколотил в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 35 голов в 31 матче.

Предыдущий рекорд принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу – по 34 гола.

Эрлинг перешел в «Манчестер Сити» летом прошлого года за 60 миллионов евро. Его контракт с «гоожанами» рассчитан до середины 2027 года.