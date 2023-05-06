Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам команды в преддверии поединка против «Лидса» в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги.

«Приходите на стадион, если у вас нет других дел. Посетите этот матч, ведь нам нужна ваша поддержка. У нас осталось всего два домашних матча», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.

Матч между «Манчестер Сити» и «Лидсом» состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «горожане» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Лидс» располагается на 17-м месте.