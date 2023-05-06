«Милан» готовит предложение по игроку «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик по-прежнему является трансферной целью «Милана», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Руди Галетти.

По данным источника, «россонери» готовятся сделать предложение «пенсионерам» по трансферу игрока. В свою очередь английский гранд не против продать Рубена грядущим летом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги хавбек принял участие в 20 поединках, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «Челси» рассчитан до середины 2024 года.