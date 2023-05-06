Цель Гвардиолы: «Манчестер Сити» может оформить громкий трансфер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить среднюю линию команды. Как сообщает портал Goal.com, испанский специалист намерен переманить на Туманный Альбион нидерландского полузащитника Френки де Йонга, выступающего за каталонскую «Барселону».

Гвардиола рассчитывает, что руководство «горожан» сможет оформить переход де Йонга в предстоящее трансферное окно. Стоимость Френки, согласно оценке Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании де Йонг провел 28 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Он связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до 2026 года.

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