Артета дал комментарий по контракту Салиба

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поведал о переговорах с защитником Вильямом Салиба по новому трудовому договору.
«Клуб найдет подходящий момент для этого. Мы делаем все возможное, чтобы оформить это в нужный момент. Отношения между «Арсеналом» и Вильямом отличные. Новый контракт – дело времени», - цитирует испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Салиба поучаствовал в 33 поединках за «Арсенал», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Контракт Вильяма с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года.
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