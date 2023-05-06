Артета дал комментарий по контракту Салиба

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поведал о переговорах с защитником Вильямом Салиба по новому трудовому договору.

«Клуб найдет подходящий момент для этого. Мы делаем все возможное, чтобы оформить это в нужный момент. Отношения между «Арсеналом» и Вильямом отличные. Новый контракт – дело времени», - цитирует испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Салиба поучаствовал в 33 поединках за «Арсенал», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Вильяма с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года.