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«Челси» может купить звезду в атаку за 80 миллионов евро

06 Мая 2023 • 06:12 Комментировать

Лондонский «Челси» находится в поиске нового нападающего. По сведениям Football Insider, в поле зрения «пенсионеров» попал аргентинец Лаутаро Мартинес, ныне выступающий за миланский «Интер».

Как сообщил источник, Маурисио Почеттино, который должен возглавить лондонцев по завершении нынешнего сезона, попросил боссов «Челси» купить Лаутаро. «Интер» готов расстаться со звездным нападающим за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел 48 поединков за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и девять голевых передач. Трудовое соглашение аргентинца с «Интером» истекает в 2026 году.

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Интер Милан Челси Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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