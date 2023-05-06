«Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на португальского защитника

Защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Согласно данным журналистов Le Parisien, за 21-летнего игрока поборются «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Спортинг», в свою очередь, готов расстаться с Инасиу, если за него заплатят 45 миллионов евро. «Ливерпуль» уже вступил в переговоры с португальской стороной. «ПСЖ» пока не предпринимал никаких действий.

В нынешнем сезоне Гонсалу принял участие в 48 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до середины 2026 года.