«Тоттенхэм» может усилиться форвардом «Лестера»

25-летний нападающий Харви Барнс может покинуть «Лестер» и продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно информации источника, в услугах форварда заинтересованы несколько клубов АПЛ. Речь идет о бирмингемской «Астон Вилле», лондонском «Тоттенхэме» и «Ньюкасле».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Харви провел 30 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

Контракт Барнса с «лисами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 32 миллиона евро.